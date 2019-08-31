От послеродовой депрессии страдают 10% матерей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

28-летняя жительница Башкирии могла убить своего ребенка из-за послеродовой депрессии. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный.

«Инфантицид (детоубийство) чаще всего происходит из-за послеродовой депрессии. В это время мать считает, что все в ее жизни плохо, и ее ребенка ждет ужасная жизнь, она его не сможет воспитать и всем обеспечить», — сказал Северный, анализируя случай в Башкирии. Он добавил, что «чем младше ребенок, тем больше вероятности, что он может быть убит матерью».

Врач пояснил, что выявлять и лечить скрытую депрессию должны психологи, работающие при детских больницах и женских консультациях. «Но такие эксперты есть не везде, их особенно не хватает в селах и маленьких городах», — добавил он.

Жительницу башкирского села Исмаилово подозревают в том, что она 29 августа ночью убила и закопала годовалого сына. Чтобы пустить полицию по ложному следу, женщина заявила, что ребенка похитили прямо из кроватки, пока мать спала, пишет RT. Затем она призналась в содеянном. Известно, что у нее есть еще старший сын. С детьми и мужем она переехала в Башкирию из Челябинской области.