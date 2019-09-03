Раскритикованную Путиным за оскорбления жителей Тулуна чиновницу не могут уволить

В отношении Ирины Алашкевич продолжается служебная проверка Фото: Ирина Алашкевич, Facebook

Глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич не отстранена от работы, а находится в отпуске, в отношении нее продолжается проверка. Об этом заявили в пресс-службе главы региона, комментируя слухи об отставке Алашкевич, появившиеся после слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Ирина Викторовна Алашкевич находится в отпуске. Проверка продолжается», — приводит сообщение РИА «Новости».

Как писало «URA.RU», ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, называя их «бичевней» и «быдлом». Авторы записи утверждают, что скандальные высказывания принадлежат Алашкевич.

Глава Иркутской области Сергей Левченко 21 августа отправил Алашкевич в отпуск на время служебного разбирательства. Накануне президент РФ Владимир Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, узнав об инциденте. А сегодня Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, со ссылкой на губернатора заявил, что «сотрудница отстранена», напоминает RT.