Власти поддержали доступ частных компаний к шельфу Арктики

Дмитрий Кобылкин поддержал идею допустить инвесторов к шельфу Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Минприроды России поддерживает разработку законопроекта о доступе частных компаний к шельфу Арктики. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин на полях Восточного экономического форума.

«К тому, что наша территория будет более детально изучена, мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда „белые пятна“ перекрываются дополнительной изученностью», — приводит РИА «Новости» слова министра. При этом он затрудняется оценить, насколько большим будет спектр компаний, которые захотят принять участие в разработке шельфа, поскольку работы дорого обходятся инвесторам.

О том, что правительство России хочет разработать законопроект, который разрешит частным компаниям самостоятельно осваивать морские участки, стало известно в конце августа. Сейчас получить лицензию на работу на шельфе могут только «Роснефть» и «Газпром». Остальные компании могут выступать лишь из миноритарными партнерами.