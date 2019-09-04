Роспотребнадзор не увидел радиационных рисков для Северодвинска

В Роспотребнадзоре подвергли сомнениям данные Росгидромета о скачке радиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Рисков для здоровья людей, связанных с увеличением уровня радиации после аварии на полигоне Военно-морского флота (ВМФ) под Северодвинском, нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя данные Росгидромета о 16-кратном повышении радиационного фона после сразу после взрыва.

«Я всегда с большой осторожностью отношусь к исследованиям, которые делают неспециалисты. Специалисты проверили — рисков для здоровья населения нет», — цитирует Попову «Интерфакс». Также она отметила, что Роспотребнадзор проинформирует население в случае возникновения угрозы для здоровья людей.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ, находящемся в 40 километрах от Северодвинска (Архангельская область), произошел 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять сотрудников «Росатома» и двое военных, еще шесть человек пострадали.

Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.