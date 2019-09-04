Во всех регионах губернаторские выборы пройдут в один тур, прогнозирует АПЭК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернаторские кампании 2019 года со значительной вероятностью завершатся в один тур во всех регионах. Такой прогноз в своем аналитическом докладе озвучило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По мнению гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, если подобный сценарий подтвердится, то это в итоге приведет к корректировке стратегии региональных элит накануне кампаний 2020 и 2021 годов.

По оценкам Орлова, такое развитие событий повысит привлекательность сотрудничества с «Единой Россией» для ключевых игроков региональной политики. «Показательно, что уже в финале нынешней избирательной кампании возросла роль правящей партии в выборных кампаниях кандидатов, баллотирующихся в органы власти в качестве самовыдвиженцев — заметным стало заявление представителей „Единой России“ о поддержке списка таких политиков на выборах в Мосгордуму», — говорит политолог.

Эксперты АПЭК признали, что продвижение темы вторых туров в ходе ряда губернаторских кампаний становится инструментом давления местных игроков на руководство региона.

Однако, как отмечается в докладе, анализ ситуации позволяет констатировать, что даже в регионах, где ряд экспертов предсказывает проведение вторых туров, не наблюдается необходимого сочетания факторов для реализации такого сценария. «Так, важным фактором мобилизации протестного электората в ходе ряда успешных для оппозиции губернаторских кампаний 2018 года стало одновременное проведение выборов в заксобрания соответствующих регионов. Но в 2019 году этот фактор отсутствует, например, в Астраханской и Вологодской областях, где ряд экспертов предсказывали проведение вторых туров губернаторских выборов», — отмечают эксперты АПЭК.

В докладе АПЭК также приводится рейтинг влияния губернаторов за август текущего года. Так, свои позиции улучшили глава Тюменской области Александр Моор (переместился с 11 на 10 место), врио главы Курганской области Вадим Шумков (25-е место вместо 29), врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер (28-е место против 31 в прошлом месяце). Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов сохранил свои позиции (20 место). Свои результаты в рейтинге АПЭК ухудшили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (опустился с 25 места на 27) и глава Югры Наталья Комарова (11 место вместо 10 в прошлом месяце).