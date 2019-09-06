«Краса Росгвардии» готовит заявление в полицию на автохама, с которым повздорила

Девушка говорит, что у нее повреждена рука Фото: instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb

Победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова из Екатеринбурга, рассказавшая о нападении на нее автохама на парковке ТРЦ «Мегаполис», намерена подать на него заявление в полицию. Об этом девушка сообщила «URA.RU».

«Заявление еще не подала, но планирую, время есть. Он меня травмировал — теперь рука болит. Пусть в полиции квалифицируют, какую статью применить», — рассказала Храмцова «URA.RU».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Анна Храмцова из Росгвардии пожаловалась в своем Instagram на водителя, который чуть не сбил ее на подземной парковке ТРЦ «Мегаполис». По ее рассказу, она шла по паркингу с дочерью, когда сзади подъехал автомобиль. Водитель стал сигналить, чтобы она уступила дорогу, а затем, выйдя из машины, стал оскорблять ее и угрожать ей.

У второго участника конфликта совершенно иная трактовка событий: Дмитрий, работающий, по его словам, «простым шофером», рассказал, что Храмцова намеренно шла посреди проезжей части, не давая ему проехать, а когда он попытался ее объехать, ударила по зеркалу машины.

В сердцах он обматерил ее, после чего она пообещала ему, что он «увидит себя в сводках». По словам мужчины, Храмцова вела себя, «будто она царь и бог». Подписчиков, которые после этого стали критиковать ее в Instargam, Краса Росгвардии обложила матом.