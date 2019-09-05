В ФБК и штабе Навального проходят обыски по делу об отмывании миллиарда рублей

Правоохранители проводят обыски в офисе так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студии канала «Навальный Live», а также в помещении московского штаба блогера Алексея Навального. Следственные действия проходят в рамках расследования дела об отмывании миллиарда рублей.
«Мероприятия, скорее всего, связаны с летним делом — об „отмывании денег“ <…> По словам источников, московский офис — лишь первый на очереди: в ближайшее время обыски пройдут во всех крупных филиалах ФБК по всей стране», — сообщает телеграм-канал Baza.
Блогер Навальный написал, что дверь в офис его YouTube-канала выпилили. «Дверь в офис „Навальный Live“ выпилили», — заявил он. В твиттере «Навальный.Live» сообщается, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. О целях обыска, по словам сотрудников ФБК, им не говорят.
Уголовное дело об отмывании денег ФБК было возбуждено 3 августа по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными другими лицами преступным путем. Следователи полагают, что с 2016 по 2018 год сотрудники организации, созданной Алексеем Навальным, а также неустановленные люди получили от третьих лиц крупную сумму (порядка 1 миллиарда рублей) в рублях и иностранной валюте.
Позже стало известно, что расследованием уголовного дела об отмывании одного миллиарда рублей ФБК займется Центральный аппарат Следственного комитета России. «URA.RU» писало, что схему отмывания мог придумать соратник Навального, экс-депутат городской думы Екатеринбурга Леонид Волков. В рамках расследования этого дела счета ФБК были арестованы.