Оппозиция отказалась помогать своему кандидату в ямальское Заксобрание

Кандидат от «Справедливой России» потратил на избирательную компанию личные деньги Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кандидату в депутаты от «Справедливой России» в Заксобрание ЯНАО Евгению Соколову не выделили партийные средства на предвыборную кампанию. Ему пришлось потратить собственные деньги.

«Я внес 120 тысяч рублей на избирательный счет от себя. Менее 104 тысяч рублей потратил, а 16 тысяч вернул себе. Партия решила в этот раз не участвовать», — сообщил Соколов «URA.RU». Глава эсеров Ямала Валерий Степанченко отказался общаться на эту тему.

Соколов оказался единственным кандидатом, который не получил поддержку от партии. Другие помогли своим представителям. По данным документа окружного избиркома о финансах кандидатов, наименьшая сумма поступила на счет кандидата «Казачьей партии РФ» Игоря Михайлюка — 3200 рублей, которые были израсходованы. Он отказался от комментариев.

В документе избиркома говорится, что на счет кандидата от КПРФ Людмилы Журавлевой было зачислено 60 тысяч рублей, из которых более 55 уже потратили. Первый секретарь окружного отделения партии Елена Кукушкина сообщила «URA.RU», что, по последним данным, на кампанию израсходовали более ста тысяч рублей.

Представителю ЛДПР Елене Смирных партия выделила 1,2 млн рублей, но более миллиона пришлось вернуть. У нее осталось 112 тысяч рублей. Региональный координатор партии Денис Садовников сообщил, что все средства уже потратили.

Единороссу Алексею Денисову сначала выделили более 3,35 млн рублей, но из-за «ошибки» пришлось вернуть половину суммы. По словам главы окружного исполкома «Единой России» Анастасии Казанцевой, все деньги потратили на плакаты и видеоролики.

Довыборы в парламент Ямала состоятся 8 сентября.