Глава ЦИК Памфилова призналась, что «молотила изо всех сил» напавшего на нее преступника

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поделилась подробностями схватки с преступником, напавшем на нее минувшей ночью в ее доме. Чиновница призналась, что «молотила изо всех сил» напавшего незнакомца.
«Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться», — рассказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
Также она добавила, что не ожидала от себя такой реакции, но ей удалось «вытеснить» преступника, в результате чего незнакомец убежал. По словам чиновницы, преступник пытался ударить ее электрошокером 10-15 раз.
Ранее стало известно, что в результате нападения на Эллу Памфилову повредила палец на руке и получила травму от электрошокера. По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, о нападении на дом Памфиловой было доложено президенту России Владимиру Путину, пишет агентство Nation News.