Глава Центризбиркома Памфилова получила травму при нападении

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ВЦИК. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова повредила палец на руке и получила травму от шокераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в результате нападения на нее получила несколько травм. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Элла Александровна в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителей Центризбиркома.

Ранее стало известно о нападении неизвестного на Памфилову в ее доме. По информации telegram-канала «112», она запустила в нападавшего стул. В Следственном комитете заявили, что дело о нападении на главу ЦИК будет передано в центральный аппарат надзорного ведомства.

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