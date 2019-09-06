Глава Центризбиркома Памфилова получила травму при нападении

Элла Памфилова повредила палец на руке и получила травму от шокера
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в результате нападения на нее получила несколько травм. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
«Элла Александровна в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителей Центризбиркома.
Ранее стало известно о нападении неизвестного на Памфилову в ее доме. По информации telegram-канала «112», она запустила в нападавшего стул. В Следственном комитете заявили, что дело о нападении на главу ЦИК будет передано в центральный аппарат надзорного ведомства.