Ирина Шейк обнажилась для новой фотосессии

Кадры с фотосессии Ирины Шейк одобрили ее коллеги-модели Фото: depositphotos.com

Уроженка Еманжелинска (Челябинская область), супермодель Ирина Шейк поделилась видео с фотосессии для американского бренда Calvin Klein. Кадры модель опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео, которое разместила Шейк, девушка полностью раздета, а ее наготу прикрывают только вещи от Calvin Klein. Пост вызвал восторг поклонников модели в комментариях. Кроме того, видео понравилось коллегам Шейк — моделям Изабель Гулар и Лили Олджидж, уточняет «Подмосковье сегодня».

Ранее Ирина Шейк рассказала о работе со знаменитым фэшн-фотографом Петером Линдбергом. Модель показала фотографии с первой совместной фотосессии.