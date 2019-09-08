Уральский актер пропустил финал боя Нурмагомедова из-за «Первого канала». «Во втором раунде все оборвалось»

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
О победе Хабиба Нурмагомедова (на фото) уральский актер узнал от подписчиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский актер Евгений Кулик не смог узнать итог боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье из-за сбоя в сервисе «Первого канала». Об этом он рассказал в сторис Instagram.

Официальное приложение «Первого канала» для ТВ дало сбой во время второго раунда. «Спасибо разработчикам приложения от „Первого канала“. Конец боя прочитал в директе», — рассказал актер.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в поединке за титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе. Бой проходил в Абу-Даби. В октябре прошлого года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.

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