Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов выиграл бой против американца Дастина Порье Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, защитив таким образом титул лидера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмены выступали в легкой весовой категории — до 70,3 кг. Бой проходил в Абу-Даби. 30-летний россиянин завершил поединок в третьем раунде, сделав сопернику удушающий прием. Это 28-я подряд победа Нурмагомедова в карьере. Для Пурье проигрыш стал шестым при 25 победах.

В октябре прошлого года Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора. Тогда бой проходил в Лас-Вегасе. После поединка российский спортсмен выскочил за пределы октагона и набросился на команду соперника. Как оказалось, кто-то из зала выкрикивал оскорбления в адрес Нурмагомедова.