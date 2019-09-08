Избирком Ямала нашел причины невысокой явки на выборах

До окончания выборов в округе осталось чуть больше часа Фото: группа «Избирательная комиссия ЯНАО», VK

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка избирателей на Ямале на 18:00 8 сентября составила 30,88%. Причиной того, что до избирательных участков дошел лишь каждый третий ямалец, может быть хорошая погода в округе. Об этом сообщил глава избиркома округа Андрей Гиберт.

Так, в Салехарде, где выбирают депутатов гордумы и проходят довыборы в окружное Заксобрание, уже успели проголосовать 37,9% избирателей. На выборах депутатов в думы Лабытнанги явка составила 38,32%, в Ноябрьске — 24,06%. В довыборах депутатов в представительные органы за два часа до закрытия участков в Губкинском проголосовали 23,7%, в Муравленко — 33,4%, в Тарко-Сале — 37,35%, в Тазовском — 61,47%. На выборы главы в поселке Ханымей на данный момент уже пришли 70,51% избирателей, в Горках (Шурышкарский район) — 61,12%.

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в беседе с «URA.RU» отметил, что считает явку нормальной. «Явка в пределах 30% — нормальная. Она не низкая, не высокая. Могло быть больше. Народ выехал за пределы [городов], погода хорошая. Есть шанс еще приехать, чуть больше часа осталось», — отметил он.

В Единый день голосования 8 сентября жители Ямала выбирают депутатов городских и районных дум. Также жители Салехарда выберут нового депутата в Заксобрание. За место Елены Зленко, которая стала сенатором, борются пять кандидатов.