В четырех довыборах в гордумы Ямала побеждают единороссы

Все мандаты в Муравленко, Тазовском, Губкинском и Тарко-Сале достанутся кандидатам от «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

По предварительным результатам подсчета голосов на довыборах в четырех городские думы Ямала одерживают победу кандидаты от партии «Единая Россия». Об этом сообщают избирательные комиссии после обработки части

По данным сайта избиркома ЯНАО, в думу Муравленко проходит Елена Климович — за нее проголосовали 585 человек. В Тазовскую районную думу по Антипаютинскому избирательному округу избран Сергей Ядне (821 голос). В собрании депутатов Тарко-Сале Пуровского района победу одерживают Мария Елесина и Геннадий Хорольцев (1145 и 1482 голоса соответственно).

Данные по довыборам в Губкинском пока не опубликованы, однако, как сообщает источник «URA.RU», там также лидируют представители «Единой России».