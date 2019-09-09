Соратник Суркова сравнил телеведущую Скабееву с Парфеновым

Телеведущая Ольга Скабеева является более ярким журналистом, чем Леонид Парфенов. Такое мнение высказал политолог Алексей Чеснаков, считающийся ближайшим соратником помощника президента РФ Владислава Суркова.
«Что касается зрелищ. И раньше они были, и сейчас, и потом будут. Был Парфенов — теперь Скабеева. Скабеева не хуже Парфенова предлагает народу зрелища на ТВ. По-моему, даже лучше. Она не скучна, не нудна, не монотонна. Боец. Не нравится Парфенову, что Скабеева лучше его предоставляет зрелище народу? Он думает, что он больший интеллектуал? Да он просто старый мудак. Его время закончилось», — заявил он в интервью интернет-изданию «Бизнес Online».
Ранее Скабеева, наряду с Владимиром Соловьевым и Андреем Малаховым, попала в список телеведущих, которым россияне доверяют больше всего.
Парфенова же наиболее талантливым российским журналистом считает телеведущий Владимир Познер. По его мнению, Парфенову на данный момент просто нет равных на отечественном ТВ. Познер уверен, что его коллега в буквальном смысле создан для своей работы.