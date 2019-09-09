Кандидат в думу столицы Ямала заявил о краже голосов

Кандидат от КПРФ Александр Ламдо недосчитался 80 голосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидат от КПРФ Александр Ламдо заявил, что у него украли часть голосов при подведении итогов выборов в думу Салехарда. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я баллотировался по второму избирательному округу, где находится три избирательных участка. Лично присутствовал при подсчете голосов кандидатов гордумы в избирательном участке номер 1010, школа №3. Я записывал голоса за себя — 278 голосов. Члены УИК отказались сообщать мне результаты подсчета», — написал кандидат.

По его словам, после того, как были опечатаны пачки с бюллетенями и члены комиссии стали заполнять увеличенную форму протокола, голосов оказалось меньше: «У меня украли 80 голосов. Я занимал лидирующее место». Он также добавил, что была подана жалоба в избирком Салехарда и прокуратуру ЯНАО.

В окружном избиркоме корреспонденту «URA.RU» посоветовали обратиться в территориальное подразделение в Салехарде. Там получить оперативный комментарий не удалось. На звонки журналиста никто не ответил. Не ответили и в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ламдо выдвигался по второму многомандатному округу. По данным окружного избиркома, за кандидата проголосовали 596 человек. Все пять мандатов на избирательном округе, где выдвигался коммунист, забрали единороссы: Игорь Овсяник набрал более тысячи голосов избирателей (32,48%). За Александра Бородина проголосовали 973 человека (29,62%). Евгений Забара получил 930 голосов (28,31%). За Вадима Кугаевского свои голоса отдали 922 жителя (28,07%). Павел Титов набрал 858 голосов (26,12%).