В России предложено вернуть советский формат свидетельства о рождении

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, а также председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть советский формат свидетельства о рождении в России. Соответствующее обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко поступило 15 октября, копия документа имеется в распоряжении RT.
«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — приводит цитату депутата RT. Ветров подчеркнул, что дизайн советского свидетельства о рождении, выполненного в твердом зеленом переплете, был первым документом для миллионов граждан и запоминался на всю жизнь.
Ветров в обращении отметил, что современные свидетельства о рождении представляют собой обычный бумажный документ с водяными знаками. В то время как советский формат, по его мнению, «с первого взгляда вселял чувство патриотизма и гордости за страну». Он призвал министерство юстиции рассмотреть возможность творческого переосмысления и возвращения к советскому стилю, что, по его словам, подчеркнет преемственность визуального кода российских документов и будет способствовать патриотическому воспитанию с ранних лет.
