Жириновский пообещал «хабаровизацию» России

Партии ЛДПР удастся победить по всей России, как в Хабаровском крае. Об этом в своем telegram-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Время работает на ЛДПР, и теперь страна живет по хабаровскому времени, а мы постепенно проведем „хабаровизацию“ страны», — заявил Жириновский. Он подчеркнул, что в Хабаровском крае у партии ЛДПР «блестящий результат», где они получили большинство в краевой и городской думах. Он также поздравил кандидата на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре с победой.
Жириновский подчеркнул, что теперь в Хабаровском крае ЛДПР преобладает во всех структурах власти — законодательной и исполнительной. Однако партия не собирается «врываться в кабинеты», а тихо займет «опустевшие места». «Если не можете эффективно управлять — уходите. Мы можем», — заключил глава партии.
8 сентября, на едином дне голосования, в Хабаровском крае в результате выборов в заксобрание большинство (30 мест) досталось депутатам от ЛДПР. Эксперты, опрошенные «URA.RU», признали, что выборы в этом регионе стали «самыми грязными, с огромным количеством нарушений». А «диктатура ЛДПР», установившаяся в Хабаровском крае, оказалась выгодна лично главе региона Сергею Фургалу, который планирует сместить Жириновского с поста председателя партии.