09 сентября 2019

Трамп отреагировал на эвакуацию американского шпиона из России

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Клипарт. Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не слышал об эвакуации шпиона из РФФото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не слышал об истории с эвакуацией ценного агента ЦРУ, работавшего в высших эшелонах российской власти. Об этом американский лидер рассказал журналистам на своем брифинге.

«Я об этом ничего не знаю, какие-то подробности этой истории мне неизвестны. Еще раз могу повторить, что я ничего не знаю, тут следует дать слово нашим спецслужбам (прежде всего, ЦРУ), которые обладают всей полнотой информации», — цитирует Трампа РИА «Новости». При этом Трамп поддержал ЦРУ, которое не отрицать сам факт произошедшего, однако назвало «спекуляциями» утверждения о том, что решение об эвакуации «информатора» было принято из-за Трампа.

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN обвинил президента США Дональда Трампа в излишней болтливости, из-за которой секретный агент разведки Соединенных Штатов, работавший в правительстве РФ, якобы оказался под угрозой раскрытия и его пришлось спешно эвакуировать.

В МИД РФ назвали данную ситуацию «бредом» и «паранойей» и считают, что комментировать происходящее должно ЦРУ США. Позднее СМИ предположили, что «особо ценным агентом» американской разведки в высших эшелонах власти в России мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков.

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