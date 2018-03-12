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12 марта 2018
12:00  12 марта 2018 4

В кинотеатре Екатеринбурга покажут «Ложь Матильды». Приглашены губернатор и балерина

Реклама фильма
В самом кинозале о показе ничего не знаютФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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В Екатеринбурге состоится закрытый показ документального фильма Сергея Алиева «Оболганный государь. Правда о последнем русском царе» (рабочее название ленты — «Ложь Матильды»). Об этом «URA.RU» сообщил помощник Алиева Антон Еговцев. Согласно присланному релизу, показ пройдет 15 марта в 19 часов в кинотеатре «Салют». После сеанса запланирована пресс-конференция с участниками фильма.

«На показ фильма уже приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, народные артисты России Борис Галкин и Александр Михайлов, главный герой фильма „Асса“, а ныне доверенное лицо президента России Сергей Бугаев „Африка“, балерина Илзе Лиепа, спортсмены, депутаты Государственной Думы и многие другие известные лица», — рассказал «URA.RU» представитель режиссера Алиева.

Дата, выбранная для показа, символична: 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года Николай II отрекся от престола. Между тем в самом «Салюте» не смогли подтвердить информацию о показе «Лжи Матильды»: в расписании кинотеатра этот фильм не значится, а уточнить, будет ли он демонстрироваться, операторы колл-центра не смогли.

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Уральский боксер Сергей Алиев, в разгар скандала вокруг фильма «Матильда» внезапно ставший режиссером и снявший документальную ленту «Оболганный государь», прославился вызовом на дуэль режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Когда тот не ответил, Алиев жестоко избил манекен Учителя. Фильм боксера-режиссера уже демонстрировался на широком экране: премьерный показ прошел в Москве 6 декабря в кинотеатре «Октябрь», а в Крыму в конце 2017-го его ленту крутили на «Первом Севастопольском телеканале».

В Екатеринбурге публичной демонстрации «Лжи Матильды» пока еще не было. Заветная мечта Алиева — добиться показа своей ленты в Госдуме, чтобы «переплюнуть» «Матильду» (которую в стенах парламента также не стали демонстрировать). Однако все его попытки добиться этого пока остаются безуспешными. Также он считает, что его творение обязательно должны показать на телеканале «Россия-1», руководство которого ему пока не отвечает.

Андрей Гусельников
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