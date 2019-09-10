Победу Текслера на выборах челябинского губернатора назвали примером «новой стратегии»

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Алексей Текслер в облизбиркоме. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер получил почти 70% голосов избирателей, ближайший конкурент — только 12%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Во время кампании по выборам губернатора Челябинской области одним из залогов победы действующего врио главы региона Алексея Текслера стало активное включение в антибюрократическую повестку и взаимодействие с общественностью на муниципальном уровне. К такому выводу пришли аналитики Агентства политических и экономических коммуникацию (АПЭК).

Смещение акцентов с экономической проблематики и инфраструктурного развития на борьбу с бюрократами в АПЭК считают стратегическими изменениями в самом подходе действующих руководителей субъектов РФ — как губернаторов, так и врио, — к предвыборной борьбе.

Для челябинского врио губернатора таким ноу-хау стало активное подключение местной общественности к оценке деятельности муниципальных глав. «Можно вспомнить предложение врио главы Челябинской области Алексея Текслера о проведении опроса на избирательных участках об уровне поддержки главы Златоуста, прозвучавшее в ходе пятичасовой встречи врио губернатора с жителями города — еще до отставки мэра этого муниципального образования Вячеслава Жилина», — говорится в докладе «Региональные выборы-2019: рост политизации и новое качество конкуренции».

«Акцент на подобную повестку и роль руководителя региона в качестве не только лоббиста общественно значимых экономических интересов субъекта РФ в диалоге с федеральным центром, но и деятеля, направляющего протестные настроения на местах в системное русло, вероятно, будет характерен и для губернаторских кампаний 2020 года», — считают в АПЭК.

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