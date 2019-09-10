Победу Текслера на выборах челябинского губернатора назвали примером «новой стратегии»

Во время кампании по выборам губернатора Челябинской области одним из залогов победы действующего врио главы региона Алексея Текслера стало активное включение в антибюрократическую повестку и взаимодействие с общественностью на муниципальном уровне. К такому выводу пришли аналитики Агентства политических и экономических коммуникацию (АПЭК).
Смещение акцентов с экономической проблематики и инфраструктурного развития на борьбу с бюрократами в АПЭК считают стратегическими изменениями в самом подходе действующих руководителей субъектов РФ — как губернаторов, так и врио, — к предвыборной борьбе.
Для челябинского врио губернатора таким ноу-хау стало активное подключение местной общественности к оценке деятельности муниципальных глав. «Можно вспомнить предложение врио главы Челябинской области Алексея Текслера о проведении опроса на избирательных участках об уровне поддержки главы Златоуста, прозвучавшее в ходе пятичасовой встречи врио губернатора с жителями города — еще до отставки мэра этого муниципального образования Вячеслава Жилина», — говорится в докладе «Региональные выборы-2019: рост политизации и новое качество конкуренции».
«Акцент на подобную повестку и роль руководителя региона в качестве не только лоббиста общественно значимых экономических интересов субъекта РФ в диалоге с федеральным центром, но и деятеля, направляющего протестные настроения на местах в системное русло, вероятно, будет характерен и для губернаторских кампаний 2020 года», — считают в АПЭК.