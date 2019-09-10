Госдума выяснит, не завербован ли Навальный иностранцами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что блогера, главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального могли завербовать американские спецслужбы во время его обучения в Йельском университете в США. По мнению Жириновского, это подрывает суверенитет России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился провести расследование по данному заявлению. «Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Пускай комиссия разберется», — приводит
8 сентября в России прошел единый день голосования. Блогер Алексей Навальный призвал сторонников идти на выборы по «умному голосованию» — голосовать за тех кандидатов, которых выберет глава ФБК. Среди выбранных кандидатов оказались и представители ЛДПР, которым удалось выиграть выборы в Хабаровском крае. По мнению политолога Марата Баширова, Навальный лишь «имитирует свое влияние и пытается присоединиться к победе».