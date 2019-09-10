Экс-сенатора Ямала и его брата объявили в международный розыск

По словам следователей, братьев Ананьевых обвиняют в растрате более 100 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего члена Совета Федерации от Ямала Дмитрия Ананьева и его брата Алексея объявили в международный розыск. Их обвиняют в растрате более чем 100 млрд рублей. Судебное заседание о заочном аресте мужчин проходило 10 сентября в Басманном суде Москвы.

«Расследуется дело по факту растраты в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка», — цитирует слова следователя корреспондент РИА «Новости». По словам силовиков, мужчин обвинят в хищениях на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов.

Братья Ананьевы являлись учредителями Промсвязьбанка, у которого в 2017 году Центробанк отозвал лицензию. В 2018 году «Промсвязьбанк» подал заявление в полицию на бывших совладельцев. После проверки было возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Самый крупный иск против Ананьевых составляет 282 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что экс-сенатор от Ямала в Совфеде Дмитрий Ананьев стал фигурантом уголовного дела вслед за своим братом Алексеем. Оба банкира сейчас находятся за границей (предположительно, в Лондоне). Не исключено, что российские власти могут попытаться обратиться к Британии с просьбой об их экстрадиции.