Слуцкий отреагировал на санкции американцев против уральских следователей

Леонид Слуцкий считает, что с помощью санкций Вашингтон решает свои геополитические задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО сектанты обвинили следователей в пытках

Американские власти вводят против России «санкций ради санкций», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так представитель власти прокомментировал ситуацию с двумя сотрудниками Следственного комитета в Сургуте, которым запретили въезд на территорию США.

«Американцы продолжают слепо вводить санкции против российских граждан. Вновь рестрикциям подверглись сотрудники Следственного комитета на основании «заслуживающей доверия информации» Госдепартамента, — цитирует Слуцкого ТАСС.

Чиновник также отметил, что независимая судебная экспертиза опровергла возможность пыток, из-за которых были введены санкции. Кроме того, Слуцкий уточнил, что Единый суд по правам человека не удовлетворил запросы одного из представителей пострадавшей стороны, однако американцы не приняли это во внимание.

Слуцкий считает, что подобные санкции стали «привычным инструментом американской внешней политики», с помощью которого Вашингтон решает свои геополитические задачи. Представитель Госдумы выразил надежду, что ответ РФ на санкции «будет адекватным».

Как сообщало «URA.RU», в феврале 2019 года силовики провели в ХМАО несколько задержаний сторонников запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы». Представители организации пожаловались, что следователи пытали их, дабы получить нужную информацию. Власти США отреагировали на ситуацию, наложив санкции на двух представителей СК.