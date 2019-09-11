Пушков оценил отставку Болтона с поста советника президента США

По мнению Пушкова, отставка Болтона поможет дипломатии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона пойдет на пользу дипломатии, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он опубликовал в Twitter.

«После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон», — написал сенатор от Пермского края. Отставка советника пойдет «скорее на пользу» дипломатии, добавил Пушков.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Кремле не стали давать оценку отставке Джона Болтона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «внутренним делом» США.

Президент США Дональд Трамп отправил своего советника по нацбезопасности в отставку, поскольку был не согласен со многими его предложениями, напоминает «Ридус». По словам Трампа, такого же мнения о работе Болтона придерживаются многие в администрации президента.