Лидер штаба Навального в Екатеринбурге рассказал о причинах обысков. ВИДЕО

Следователи опросили Юрия Кузьминых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых заявил, что обыски в его квартирах прошли «по поручению из Москвы». Выступая перед прессой после разговора со следователями, активист заявил, что оперативные действия связаны с уголовным делом против «Фонда борьбы с коррупцией» об отмывании денег.

По словам Кузьминых, об этом ему сказал один из следователей по телефону, когда пытался получить доступ к квартире оппозиционера в Челябинске. «Я ответил, что у меня сейчас обыски в Екатеринбурге, а ключи от челябинской квартиры есть только у меня, поэтому я не могу обеспечить туда доступ», — сказал Кузьминых журналистам.

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге заметил, что оперативники также приезжали к родителям его жены в Шувакише — активист зарегистрирован в поселке, но не проживает там.

Утром 12 сентября стало известно, что по всей стране в штабах ФБК проходят обыски. Сообщалось, что у силовиков есть 94 постановления на проведение оперативных действий. К Юрию Кузьминых полицейские пришли, когда его не было дома, они дожидались его в дверях.