Челябинская чемпионка объяснила «URA.RU», почему продает подарок Путина

Содержание BMW X4 уральской чемпионке оказалось не по карману Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серебряный призер Олимпиады-2018 в Сочи и чемпионка мира 2013 года на дистанции 1 тыс. метров Ольга Фаткулина решила продать BMW, полученный в подарок от президента России, когда ей пришло извещение о величине транспортного налога. Об этом она сообщила «URA.RU».

«Я очень хотела машину оставить, тем более что успела даже небольшой тюнинг сделать — наклейки и все такое. Но тут пришло извещение о транспортном налоге, и я поняла, что содержание такого авто просто не потяну. К тому же срочно понадобились деньги на другие нужды. Да и если честно, просто времени нет кататься на ней», — рассказала «URA.RU» чемпионка.

Продажную цену люксового автомобиля публично она предпочитает не называть. «Отдам тому, кто выйдет на связь и больше предложит. Машина замечательная, да еще и с историей», — сказала спортсменка корреспонденту агентства.

Почти полторы сотни люксовых BMW российские спортсмены, которые из-за позиции МОК не смогли выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, получили в подарок от государства летом того же года. Среди них была и челябинка Ольга Фаткулина. Ей, как обладательнице серебряной медали прошлой Олимпиады, достался белый BMW X4.

О его продаже она сообщила в Instagram. В средней комплектации такая модель стоит порядка четырех млн рублей.