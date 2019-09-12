Челябинскому генералу объявили дату перевода в другой регион

Денис Чернятьев с 23 сентября переезжает в Башкирию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев с 23 сентября выходит на новое место работы — он займет аналогичную должность в Башкортостане. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовой структуре. Имя нового главы СУ СКР по региону пока неизвестно — соответствующий указ не подписан.

Чернятьев освобожден от должности 7 сентября. Тем же указом президент Владимир Путин назначил его главой СКР по Башкортостану.

Денис Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени. Окончил в 1996 году Уральскую государственную юридическую академию. Вернулся в Тюмень и работал в прокуратуре. С 2007 года стал первым замглавы следственного управления СКР по области. В 2011 году назначен главой управления СКР по Курганской области, с 2013 года — по Челябинской области.

Пост руководителя следственного управления СКР по Башкортостану оставался вакантным с лета 2017 года. Обязанности главы ведомства исполняет Валерий Липский.