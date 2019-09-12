Познера уличили в зависти Дудю из-за критики его резонансной речи

Владимир Познер завидует Юрию Дудю, считает журналист Олег Кашин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Познер завидует блогеру Юрию Дудю. Именно этим может быть вызвано его заявление о том, что речь блогера на церемонии «Человек года» журнала GQ не является «значимым событием». Такое мнение высказал журналист Олег Кашин в ходе стрима на своем youtube-канале.

«Познер, конечно, неправ, говоря о том, что речь Дудя не является значимым событием. Можно даже сказать, что он где-то завидует Дудю. Конечно, слишком большого значения этой речи тоже придавать не нужно, в этом плане пропаганда права: каждый год кто-то выступает с речью и это должно становиться событием. Но Познер в любом случае неправ», — полагает Кашин.

Ранее Юрий Дудь, получивший премию «Человек года» журнала GQ в категории «Лицо с экрана», со сцены Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к гостям церемонии, попросив их не молчать о массовых протестах, фальсификациях на выборах и коррупции.

Познер же заявил, что, по его мнению, речь Дудя вообще не является значимым событием. «По-видимому, нет важных тем в стране, и вот мы ищем что-нибудь рыбненькое. Человек выступил. Это вообще что — событие, что Дудь выступил? Выступил и выступил. Ну и очень хорошо», — заявил «URA.RU» Познер.