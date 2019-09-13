Журналист пожаловался на травлю со стороны заместителя Венедиктова

Заместитель главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова оказался в центре скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Олег Кашин, работающий в интернет-издании Republic и на телеканале «Дождь», заявил о том, что подвергался травле со стороны заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимира Варфоломеева.

«Выделю, опять же незнакомый, да, никак со мной не связанный, я от него не завишу, замглавного редактора „Эха“ Варфоломеев одно время активно распространял, пускал слухи, что я про [главу генсовета „Единой России“ Андрея] Турчака и его роль в покушении на меня все придумал. Опять же это его была какая-то, Варфоломеева, игра в рамках полемики со мной как с продавшимся негодяем, но она мне реально могла повредить. Поэтому да, это буллинг, поэтому я, собственно, Варфоломеева сейчас проклинаю с огромным удовольствием. Есть такие ситуации, конечно», — заявил Кашин в эфире «Дождя».

Получить оперативный комментарий Владимира Варфоломеева и главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова «URA.RU» не удалось.

Ранее бывший член Совета Федерации, экс-зампред Центробанка РФ Александр Торшин заявил о том, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов якобы написал на него заявление в силовые органы. По данным политика, соответствующий документ, написанный Венедиктовым, ему будто бы показывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.