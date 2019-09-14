Чиновница, назвавшая жертв паводка «быдлом», объяснила, почему не выходит на работу. ВИДЕО

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Ирина Алашкевич попала в центр скандала из-за неосторожного высказыванияФото: Ирина Алашкевич, Facebook

Начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич не выходит на работу, поскольку до сих пор находится в отпуске. Об этом она сообщила журналистам.

«У меня отпуск не закончился. Уходите отсюда, пока я не вызвала полицию», — пригрозила Алашкевич корреспонденту РЕН ТВ.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, называя их «бичевней и быдлом». Авторы записи утверждают, что скандальные высказывания принадлежат Алашкевич, уточняет RT.

Глава Иркутской области Сергей Левченко 21 августа отправил Алашкевич в отпуск на время служебного разбирательства. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, узнав об инциденте. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что, если оскандалившаяся чиновница выйдет на работу, к руководству региона возникнут вопросы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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