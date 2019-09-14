Начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич не выходит на работу, поскольку до сих пор находится в отпуске. Об этом она сообщила журналистам.
«У меня отпуск не закончился. Уходите отсюда, пока я не вызвала полицию», — пригрозила Алашкевич корреспонденту РЕН ТВ.
Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, называя их «бичевней и быдлом». Авторы записи утверждают, что скандальные высказывания принадлежат Алашкевич, уточняет RT.
Глава Иркутской области Сергей Левченко 21 августа отправил Алашкевич в отпуск на время служебного разбирательства. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, узнав об инциденте. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что, если оскандалившаяся чиновница выйдет на работу, к руководству региона возникнут вопросы.