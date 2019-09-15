Нейрохирург рассказал о трех симптомах рака мозга

На данный момент нет эффективных методов борьбы с раком мозга, считает врач Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал о трех симптомах, которые могут указывать на развитие у человека рака головного мозга. Врач считает, что игнорировать симптомы не стоит.

«Пациенты склонны не обращаться к врачам и не делать МРТ, игнорируя симптомы недуга. Среди них — хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей», — рассказал Кащеев «Вечерней Москве».

Также врач рассказал, что невозможно назвать причины, из-за которых болезнь может развиться. «Ведущий фактор — это генетическая поломка», — уверен Кащеев. Кроме того, доктор рассказал, что на данный момент не существует радикального способа борьбы с болезнью, поскольку все методы дают определенный контроль за развитием опухоли, но не способны решить проблему полноценно.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации из-за отека мозга. Как сообщают СМИ, на фоне болезни ее частично парализовало, а врачи ввели ее в медикаментозную кому. По последней информации, доктора прекратили активно лечить артистку.