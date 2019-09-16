Уралец отправил Урганта на «очистку от бесов» к духовнику Поклонской

Православный активист из Екатеринбурга Сергей Алиев призвал отправить телеведущего Ивана Урганта на «отчитку по изгнанию бесов» из-за шутки в эфире программы «Вечерний Ургант». Исповедаться, по мнению общественника, шоумен должен перед настоятелем Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Романовым), которого считают духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.
В одном из последних выпусков своего шоу Ургант высмеял предложение Алиева отправить музыканта Сергея Шнурова на беседу с отцом Сергием. Поводом для инициативы стал клип «i_$uss» группы «Ленинград», который активист счел вульгарным и развратным. Ургант предположил, что после беседы со священником Шнуров выпустит песни «В трапезной — пить» и «В восхитительных крестах».
«Вчера мне отправили ссылку на отрывок передачи „Вечерний Ургант“, где он [Ургант], по его мнению, шутит, а на деле глумится над православной верой, — рассказал Алиев „URA.RU“. — Видимо, кроме Шнурова, на отчитку по изгнанию бесов к отцу Сергию нужно не только ему, но и Урганту вместе с руководителем „Первого канала“ Константином Эрнстом, который допускает, а, может, и заказывает такое глумление».
В ближайшие дни Алиев намерен отправиться в Санкт-Петербург для «мужского разговора» со Шнуровым. 18 сентября активист соберет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет, о чем будет общаться с музыкантом.