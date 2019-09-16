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В Кургане еще не открытый после ремонта парк Победы разрушают вандалы. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые лавочки успели сломатьФото: Станислав Панихидин, «ДТП и ЧП Курган», «ВКонаткте»

В Кургане в парке Победы, где ведется реконструкция, вандалы успели сломать новую скамейку. Фото в соцсетях поделились возмущенные горожане.

«Еще не открытый после ремонта парк Победы уже успевают ломать вандалы. Так выглядит скамейка», — подписано фото Станислава Панихидина в сообществе «ДТП и ЧП Курган» соцсети «ВКонаткте». В комментариях курганцы возмутились неблагодарностью некоторых жителей города. «Цените то, что есть и что делается в нашем городе! Все в наших руках и головах», — призвал Максим Романцев.

Однако были среди комментаторов и такие, кто обратил внимание на хлипкость конструкции. «На такую лавку больше двух человек присядет — и кирдык ей. Стояли до ремонта нормальные, крепкие лавочки, заменили на фуфло полное, чтобы деньги отмыть», — высказал мнение Игорь Шаров. «Между прочим, ваши старые лавочки переехали к нам в Заозерный район», — поделился в свою очередь наблюдением Сергей Стенин.

В пресс-службе мэрии пообещали разобраться в проблеме и сообщить об этом позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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