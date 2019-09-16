В Кургане в парке Победы, где ведется реконструкция, вандалы успели сломать новую скамейку. Фото в соцсетях поделились возмущенные горожане.
«Еще не открытый после ремонта парк Победы уже успевают ломать вандалы. Так выглядит скамейка», — подписано фото Станислава Панихидина в сообществе «ДТП и ЧП Курган» соцсети «ВКонаткте». В комментариях курганцы возмутились неблагодарностью некоторых жителей города. «Цените то, что есть и что делается в нашем городе! Все в наших руках и головах», — призвал Максим Романцев.
Однако были среди комментаторов и такие, кто обратил внимание на хлипкость конструкции. «На такую лавку больше двух человек присядет — и кирдык ей. Стояли до ремонта нормальные, крепкие лавочки, заменили на фуфло полное, чтобы деньги отмыть», — высказал мнение Игорь Шаров. «Между прочим, ваши старые лавочки переехали к нам в Заозерный район», — поделился в свою очередь наблюдением Сергей Стенин.
В пресс-службе мэрии пообещали разобраться в проблеме и сообщить об этом позднее.