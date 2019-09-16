Замглавы МВД представит нового начальника свердловскому гарнизону полиции

Нового начальника ГУ МВД по Свердловской области, 55-летнего генерал-майора Александра Мешкова представят коллективу 17 сентября, церемония начнется в 10:00, сообщил «URA.RU» источник в полицейском главке.
«Представить коллективу нового начальника из Москвы приедет первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник Александр Горовой. Не всех руководителей главков представляет начальник такого уровня, возможно, это связано с тем, что область целый год жила без начальника полиции, и замминистра есть, что сказать», — рассказал инсайдер. По данным источника, сам Мешков прибудет в Екатеринбург сегодня, 16 сентября.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 9 сентября указом президента начальником ГУ МВД по Свердловской области был назначен Александр Мешков, ранее работавший в Астраханской области. До этого с 4 октября 2018 года в области не было постоянного полицейского руководителя. Генерал-лейтенант Михаил Бородин по ротации был направлен в Воронеж. На протяжении года по очереди временно исполняли обязанности главы свердловской полиции генерал-майоры Петр Кривегин и Владимир Миронов.
«URA.RU» рассказывало, чего гарнизон ждет от нового начальника и какие задачи предстоит решить Мешкову в первую очередь.