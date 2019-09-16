В команду челябинского губернатора войдут новые управленцы

Алексей Текслер подвел итоги кадрового конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Алексей Текслер подвел итоги экспериментального кадрового проекта «Команда Челябинской области». По итогам конкурса, в котором приняли участие почти три тысячи человек, 30 признано победителями, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства области.

«274 кандидата прошли в финал, 267 приняли участие в финальном собеседовании и только 30 стали победителями», — уточнили в пресс-службе. Все победители будут включены в резерв управленческих кадров региона и вовлекаться в программы профессионального развития, стажировки и экспертного сопровождения.

В ближайшее время состоится торжественное награждение победителей открытого конкурса дипломами. Часть из них получат работу в правительстве области, которое будет сформировано после вступления Текслера, выигравшего выборы главы региона, в должность губернатора. Один из победителей конкурса, Владимир Шамне, уже назначен на пост вице-мэра Челябинска по градостроительству.

Проект «Команда Челябинской области» по отбору перспективных управленцев — по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России» — новый глава региона запустил в конце мая. Речь шла как о повышении квалификации действующих служащих, так и привлечение молодых перспективных специалистов.

При этом Текслер анонсировал, что станет жестко, вплоть до увольнений, поступать с членами своей команды, если кто-то будет уличен в личной корысти.