Новый начальник свердловской полиции Мешков прибыл в Екатеринбург, не привлекая внимания

В Екатеринбург прилетел новый начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков. О приезде полицейского начальника сообщили «URA.RU» пассажиры рейса.
«Мешков прилетел рейсом Аэрофлота SU-1402 из Москвы», — сообщил пассажир, который узнал нового начальника главка.
Генерал-майор проследовал в VIP-терминал и выехал в Екатеринбург без кортежа ГИБДД, уточнили очевидцы.
Как ранее писало «URA.RU», Александр Мешков был назначен начальником ГУ МВД по Свердловской области указом президента Владимира Путина 9 сентября. До этого Мешков возглавлял УМВД по Астраханской области. Представление нового начальника свердловской полиции гарнизону состоится 17 сентября в 10:00.
Свердловская полиция осталась без начальника год назад, когда 4 октября генерал-лейтенант Михаил Бородин по ротации был переведен в Воронеж. На протяжении года по очереди временно исполняли обязанности главы свердловской полиции генерал-майоры Петр Кривегин и Владимир Миронов.
Ранее «URA.RU» рассказывало, чего гарнизон ждет от нового начальника и какие задачи предстоит решить Мешкову в первую очередь.