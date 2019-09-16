Серябкина ответила Наргиз, кто управляет лейблом Фадеева

Участница музыкального лейбла MALFA, принадлежащего уроженцу Кургана Максиму Фадееву, Ольга Серябкина (Molly) ответила на слова певицы Наргиз. Ранее артистка, со скандалом покинувшая лейбл, заявила, что Серябкина фактически руководит организацией.
Molly пришла на концерт «Партийная зона» телеканала «Муз-ТВ» в ТЦ «Вегас» в футболке с надписью Big boss, передает Super. На уточняющий вопрос ведущего «Муз-ТВ», что это значит, Серябкина рассмеялась: «Тогда то, что вы ведете эфиры на „Муз—ТВ“ уже много лет должно говорить, что вы в каких-то особенных отношениях с начальством?»
Как писало «URA.RU», ранее певица Наргиз, которая летом покинула музыкальный лейбл MALFA, рассказала, что уральский композитор Максим Фадеев не принимает решения в коллективе. По ее словам, компанией «рулит» Серябкина, которая «выживает» неугодных артистов.