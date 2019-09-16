До инагурации и окончательного вступления в должность Алексею Текслеру осталось три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Глава Челябинской области Алексей Текслер 16 сентября получил в облизбиркоме удостоверение избранного губернатора, избавившись от приставки «врио», передает корреспондент «URA.RU». Итоги победных для него выборов официально были оглашены председателем избирательной комиссии Сергеем Обертасом в прошлый понедельник.

Окончательно в должность Текслер вступит после инаугурации, назначенной на 20 сентября. Однако члены правительства региона уже сегодня начали получать уведомления об увольнении: часть из них продолжит работу после инаугурации, но кому-то придется покинуть структуры власти или сменить должность. Так, уже известно, что курировать внутреннюю политику региона приглашен сослуживец Текслера по «Норникелю» Анатолий Векшин — пасынок знаменитого путешественника Федора Конюхова и самый молодой вице-губернатор Мурманской области.

На выборах, прошедших 8 сентября, работающий в статусе врио губернатора с 19 марта Текслер набрал 69,31% голосов, кандидат от КПРФ Константин Нациевский — 12,02%, Виталий Пашин (ЛДПР) — 8, 84%, Сергей Смышляев («Родина») — 3,27%, Алексей Севастьянов («Гражданская сила») — 3,2%.