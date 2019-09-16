Оскорбивший Путина грузинский телеведущий объяснил мотивы своего поступка

Георгий Габуния заявил, что считает российского лидера «врагом Грузии» Фото: скрин видео Youtube

новость из сюжета Грузинский телеведущий оскорбил Путина

Грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, почему оскорбил президента России Владимира Путина, когда работал на «Рустави 2». Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи Post Factum на новом телеканале Mtavari Arkhi.

«Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти сейчас ей в этом помогают», — отметил журналист. Он также подчеркнул, что просто «не хочет быть трусом». По словам Габунии, президенту РФ Владимиру Путину следует знать, что Грузия не будет Россией. Телеведущий публично заявил, что Россия якобы столетиями вела борьбу с грузинской церковью и все это время боролась с его страной. Каких-либо доказательств этого своего тезиса Габуния приводить не стал.

Грузинские политологи не исключают, что в ближайшее время Габуния может начать собственную политическую карьеру и стать одним из представителей оппозиции: одним из косвенных подтверждений этих слухов может служить то, что в ходе данного интервью журналист не раз критически отзывался о правящей партии Грузии.

В июле телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно выразился в адрес Владимира Путина и его родителей. Его скандальное заявление было сделано на фоне антироссийских митингов в Грузии и запрета на полеты российских компаний в эту страну. Гендиректор «Рустави 2» Николоз Гварамия после инцидента говорил, что полностью поддерживает своего сотрудника, однако впоследствии все же решил временно отстранить Габунию от работы. Позже у канала «Рустави 2» сменился собственник. Его новый владелец уволил Гварамию и пообещал больше не допускать на канале антироссийской риторики. Вскоре было принято и решение об окончательном увольнении Габунии. На увольнение оскандалившегося журналиста тогда же отреагировал российский телеведущий Владимир Познер, который назвал это решение «запоздалым».