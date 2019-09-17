В поселке Тазовский открыли памятник лидеру ненецко-хантыйского движения в 19 веке Ваули Пиеттомину (Вавле Ненянг). Мероприятие состоялось 17 сентября. По мнению местных жителей, внешне скульптура похожа на экс-спикера Заксобрания ЯНАО Сергея Харючи.
На торжественном открытии присутствовали глава поселка, депутаты местной и районной дум, совет старейшин, представители ассоциации «Ямал-потомкам», «Лукойл Западная Сибирь» и другие. Высота бронзовой фигуры составила более 2,5 метра. Памятник стоит на постаменте. Вихрь позади героя композиции составляет более 7 метров. Общий вес монумента — 35 тонн.
Сам Харючи в беседе с агентством сообщил, что открытие прошло успешно. «Публика восприняла открытие бурными продолжительными аплодисментами. Правда, народа было немного — человек 200. Власти не поработали, чтобы люди пришли на открытие памятника», — отметил политик.
По его словам, памятник получился красивым. «Художник очень точно попал в образ народа. А лицо его похоже не только на меня, а на ненцев тазовской земли. Художник воспроизвел средний собирательный образ — попал в точку», — подчеркнул Харючи.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Тазовского района не удалось. Там попросили время на подготовку комментария.
Ранее источники агентства сообщали, что лоббистом установки памятника был сам Харючи. Жители поселка шутили, что политик поставил памятник самому себе. Сам Харючи в беседе с «URA.RU» назвал эти обсуждения нелепыми.
Сергей Харючи работал в Законодательном собрании Ямала с 1996 года. С 2000 по 2015 год был спикером. Весной прошлого года он ушел из политики.