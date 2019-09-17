Минздрав надеется на помощь авиации в борьбе с курением

Запрет на курение пока еще действует в самолетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Летая самолетами, человек получает дополнительную возможность отказаться от курения. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Авиаперелет является одним из дополнительных стимулов для человека, чтобы задуматься об отказе потребления табака», — цитирует RNS сотрудника Минздрава.

В министерстве при этом уверены, что если авиакомпании будут предлагать пассажирам продукты, содержащие никотин, то это приведет к демотивации по борьбе с курением. Также врачи обеспокоены тем, что последствия потребления никотина с помощью подушек с растительными волокнами на борту самолета не исследованы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на рейсах авиакомпании Utair собираются предоставлять совершеннолетним пассажирам продукцию для курящих. Акцию проводят в рамках-компании British American Tobacco, которая договорилась о сотрудничестве с Utair.