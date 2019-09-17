Имя второго человека в Челябинске назовут сразу после инаугурации Текслера

Алексей Текслер вступит в должность, элиты назовут ему имя спикера гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское региональное отделение «Единой России» перенесло с 23 на 20 сентября конференцию по выбору кандидата в спикеры гордумы Челябинска. В этот же день состоится официальное вступление в должность губернатора Алексея Текслера.

Решение по переносу конференции принято 17 сентября, когда «ЕР» утверждала списки новых депутатов городской думы. Все списки были приняты большинством голосов. Первое заседание думы, которая будет сформирована из 49 депутатов, по семь от каждого из семи райсоветов, состоится 24 сентября. На сессии выберут руководство думы, согласованное в «ЕР», а 26 сентября депутаты соберутся вновь, чтобы дать старт выборам мэра Челябинска.

Инаугурация Текслера начнется в 11 часов, церемония пройдет в драматическом театре. Конференция «ЕР» по согласованию кандидатуры спикера гордумы начнется в 15 часов. Одним из наиболее вероятных кандидатов в спикеры думы называют проректора Южно-Уральского государственного университета Андрея Шмидта. Сам он, по данным «URA.RU» пока не принял окончательного решения.

На сегодняшней конференции секретарь регионального отделения «ЕР», председатель Заксобрания Владимир Мякуш заявилотметил, что хотя на выборах партия и взяла большинство голосов, сама кампания была скандальной. «Сосредоточились не на борьбе с конкурентами, а на внутренних разбирательствах», — отметил он. По требованию Текслера дума формируется таким образом, чтобы ни одна из политических группировок, враждовавших друг с другом, не получила в думе большинства.