Бывший свердловский премьер стал губернатором

Денис Паслер был врио губернатора Оренбургской области с 21 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-председатель правительства Свердловской области Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области. Церемония прошла в зале торжеств правительства региона.

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области», — приводит слова присяги Паслера ТАСС. Также он пообещал уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать законы.

Денис Паслер возглавлял свердловское правительство с 2012 по 2016 год. Президент России Владимир Путин назначил его врио губернатором Оренбургской области вместо ушедшего в отставку Юрия Берга (ныне является советником гендиректора УГМК Андрея Козицына) 21 марта. В июне он получил поддержку партии «Единая Россия» и баллотировался на пост главы региона. На выборах за Паслера проголосовали 65,8% граждан.