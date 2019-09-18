Заместитель губернатора Курганской области Иван Зонтиков и уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина покидают свои посты, сообщили «URA.RU» сразу несколько источников, близких к правительству региона.
«Зонтиков увольняется, уже готово распоряжение об этом», — рассказал один из инсайдеров. Слухи о предстоящей его отставке появились в регионе еще в начале августа, при этом отмечалось, что чиновник покинет свой пост после выборов губернатора.
Лопатиной могли припомнить январские пожары в Юргамышском районе, в результате которых погибли шестеро детей, считают источники агентства. Еще один собеседник считает, что Лопатину могут заново согласовать на эту должность. Получить комментарии детского омбудсмена «URA.RU» не удалось: ее телефон оказался недоступен для звонков. Получить оперативные комментарии в пресс-службе главы региона не удалось.
Ранее стало известно, что 18 сентября — последний рабочий день для начальника главного управления соцзащиты населения Курганской области Веры Деминой. Эту отставку подтвердила сама чиновница, заявив, что уходит на заслуженный отдых.
18 сентября избранный губернатор Вадим Шумков официально вступил в должность. После этого он должен отправить правительство Зауралья в отставку и сформировать его новый состав, напоминают собеседники «URA.RU». По их словам, в новом правительстве может не оказаться и некоторых других чиновников. Ранее уже сообщалось о вероятной отставке замгубернатора Курганской области по соцполитике Татьяны Менщиковой, место которой может занять глава Кетовского района Владимир Архипов, а также первого замгубернатора Андрея Саносяна, которому прочили переезд в другой регион. Теперь инсайдеры заявляют, что свой пост готов оставить и вице-губернатор Владислав Кузнецов.