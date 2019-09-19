Школьница из Тюмени вышла в финал детского «Евровидения»

Тринадцатилетняя школьница из Тюмени Ксения Кушнер прошла в финал детского «Евровидения-2019». Она будет бороться за право представить Россию на конкурсе Junior Eurovision.
«Ребята, я очень надеюсь на вашу поддержку в голосовании», — написала она на своей странице в Instagram. В финал всероссийского этапа «Евровидения» прошло 11 человек, по итогам народного голосования определится победитель, который представит Россию на международном конкурсе.
Песню, которую девушка представила на сцене, Кушнер сочинила сама. Также у неё большой опыт участия в других песенных конкурсах.
Ранее «URA.RU» сообщало, что двенадцатилетняя жительница Челябинска Маргарита Стрюкова стала финалисткой национального отбора детского «Евровидения». Голосование на сайте «Евровидения» продлится до 24 сентября, и уже в этот день организаторы назовут официального участника песенного конкурса, который поедет от России в Польшу.