Utair предложила банкам выкупить половину долга

Авиакомпания Utair предложила 11 банкам-кредиторам выкупить долги на сумму 39,1 миллиарда рублей. Судьба задолженностей должна решиться до 30 сентября, когда все финансовые организации ответят перевозчику.
«Utair хочет выкупить два кредита. Первый — семилетний на сумму 15,4 миллиарда рублей за 20% от номинала. По этому кредиту перевозчик дважды (в декабре 2018 и июне 2019 года) допускал дефолт, не выплатив проценты», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех банков.
Второй кредит — на 12 лет на сумму 23,7 миллиарда рублей. Его планируется выкупить за 6% от номинала. Сумма обоих кредитов в итоге составит 4,5 миллиарда рублей, или 11,5% от общего номинала.
Кроме того, Utair должна дополнительно 17,4 миллиарда рублей по семилетнему кредиту Сбербанку. По нему компания два раза не выплачивала проценты. Поскольку на этот кредит действует гарантия структур «Сургутнефтегаза», перевозчик не предлагает его выкупать.
Общая задолженность Utair перед кредиторами оценивается в 74 миллиарда рублей. В списке заемщиков компании находится 11 организаций. Более трети долга приходится на Сбербанк. Кредитное учреждение планирует разобраться с долгами перевозчика до конца этого года.