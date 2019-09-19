Бывший начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская планирует забрать с собой в Москву руководителя агентства «Бюро 100» Анну Решеткину. Как сообщили источники «URA.RU», Ярошевская, ставшая исполнительным директором МХАТ имени Горького, предложила Решеткиной работу в столичном театре.
«Анне Решеткиной предложено заняться PR и продвижением театра. Это достаточно интригующее решение, ведь МХАТ считается консервативным, а Решеткина известна креативным подходом к решению различных задач», — сказал агентству инсайдер.
Сама Анна Решеткина в беседе с «URA.RU» назвала информацию о предложении от Ярошевской «слухами». При этом руководитель «Бюро 100» заявила, что через неделю действительно встретится в Москве с Татьяной Ярошевской, но их разговор не будет посвящен работе в театре. «Не знаю, какой повод, — ответила собеседница „URA.RU“. — Просто решили встретиться, может быть, будем друг другу полезны».
Дозвониться до Татьяны Ярошевской не удалось.
Татьяна Ярошевская отработала последний день в управлении культуры 13 сентября. Она трудилась в мэрии 15 лет и покинула свой пост после смены власти в городе.
Анна Решеткина — один из главных трэндсеттеров Екатеринбурга и организатор ключевых ивентов. В прошлом она руководила журналом «Стольник», а сейчас возглавляет бюро «Бюро 100» и является арт-директором бара «Шалом-Шанхай».