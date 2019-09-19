В челябинском городе выбирают мэра вместо уволенного губернатором

Вячеслав Жилин ушел из мэров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

В Златоусте, где по требованию челябинского губернатора Алексея Текслера досрочно ушел в отставку мэр Вячеслав Жилин, 19 сентября запустили процесс выборов нового главы города. Об этом сообщили «URA.RU» источники в городском собрании.

«Сегодня депутаты на заседании приняли порядок проведения конкурса. После его объявления и приема документов 21 октября в Челябинске соберется конкурсная комиссия. 23 октября допущенные ей кандидаты выступят со своими программами перед депутатами в Златоусте. Уже 24 октября на внеочередной сессии выберут главу из их числа», — рассказал собеседник.

Депутаты делегировали в комиссию главу Общественной палаты Марину Упит, Александра Романова и Марата Сафиева. «Упит голосовала против отставки Жилина, Романов и Сафиев склонны следовать рекомендациям сильной стороны. Сейчас это рекомендации областной власти», — добавил также источник.

Причиной ухода Жилина стали массовое недовольство главой города и многочисленные нарушения, допущенные его властями. Материалы проверки Контрольно-счетной палаты области (КСП) сейчас изучают в прокуратуре, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве региона.

Предполагалось, что новый мэр в Златоусте появится до конца года. Но губернатор в интервью «URA.RU» отметил, что в городе не должно быть безвластия, и потребовал сделать это до 1 ноября. Сейчас муниципалитет временно возглавил председатель городского собрания Алексей Карюков.